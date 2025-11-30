Сидни Кросби вышел на чистое 15-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, по числу заброшенных шайб Кросби (641) вышел на чистое 15-е место в истории НХЛ, обойдя Дэйва Андрейчука (640). На 14-м месте находится Брендан Шэнахан (656). Рекорд лиги принадлежит российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (908).

В итоге «Питтсбург» проиграл матч «Торонто» с разгромным счётом 2:7. В следующем матче команда сыграет с «Филадельфией».

