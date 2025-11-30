Кросби превзошёл достижение Лемье, установив новый рекорд «Питтсбурга» всех времён

Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс», вписав своё имя в историю.

Сидни Кросби (342+599—941 очко в 687 матчах) превзошёл рекорд Марио Лемьё (375+564—939 очков в 472 матчах) по количеству очков на домашнем льду в истории «Питтсбург Пингвинз», а также единолично вышел на седьмое место в истории НХЛ по домашним очкам.

Следующая цель — канадец Марсель Дионн, набравший в истории НХЛ 960 очков в матчах на домашней арене.

Малкин и Кросби подарили Овечкину часы в честь рекорда