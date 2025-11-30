Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кросби превзошёл достижение Лемье, установив новый рекорд «Питтсбурга» всех времён

Кросби превзошёл достижение Лемье, установив новый рекорд «Питтсбурга» всех времён
Комментарии

Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс», вписав своё имя в историю.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 7
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Экман-Ларссон (Нис, Мэттьюс) – 06:46     1:1 Киндел (Кросби, Раст) – 08:14 (pp)     1:2 Коуэн (Нюландер, Райлли) – 11:06     1:3 Макманн (Райлли, Экман-Ларссон) – 22:24     1:4 Джошуа (Руа, Стечер) – 24:53     1:5 Руа (Доми, Макманн) – 33:58 (pp)     2:5 Кросби (Хейз) – 44:37     2:6 Мэттьюс (Доми, Нис) – 47:14     2:7 Робертсон – 53:16    

Сидни Кросби (342+599—941 очко в 687 матчах) превзошёл рекорд Марио Лемьё (375+564—939 очков в 472 матчах) по количеству очков на домашнем льду в истории «Питтсбург Пингвинз», а также единолично вышел на седьмое место в истории НХЛ по домашним очкам.

Следующая цель — канадец Марсель Дионн, набравший в истории НХЛ 960 очков в матчах на домашней арене.

Малкин и Кросби подарили Овечкину часы в честь рекорда

Материалы по теме
Сидни Кросби вышел на чистое 15-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android