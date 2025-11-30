Кросби превзошёл достижение Лемье, установив новый рекорд «Питтсбурга» всех времён
Поделиться
Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс», вписав своё имя в историю.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 7
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Экман-Ларссон (Нис, Мэттьюс) – 06:46 1:1 Киндел (Кросби, Раст) – 08:14 (pp) 1:2 Коуэн (Нюландер, Райлли) – 11:06 1:3 Макманн (Райлли, Экман-Ларссон) – 22:24 1:4 Джошуа (Руа, Стечер) – 24:53 1:5 Руа (Доми, Макманн) – 33:58 (pp) 2:5 Кросби (Хейз) – 44:37 2:6 Мэттьюс (Доми, Нис) – 47:14 2:7 Робертсон – 53:16
Сидни Кросби (342+599—941 очко в 687 матчах) превзошёл рекорд Марио Лемьё (375+564—939 очков в 472 матчах) по количеству очков на домашнем льду в истории «Питтсбург Пингвинз», а также единолично вышел на седьмое место в истории НХЛ по домашним очкам.
Следующая цель — канадец Марсель Дионн, набравший в истории НХЛ 960 очков в матчах на домашней арене.
Малкин и Кросби подарили Овечкину часы в честь рекорда
Комментарии
- 30 ноября 2025
-
06:27
-
06:14
-
05:54
-
05:47
-
05:46
-
04:29
-
03:49
-
03:48
-
03:23
-
02:43
-
01:50
-
01:32
- 29 ноября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:08
-
22:50
-
22:28
-
22:06
-
21:48
-
21:26
-
21:05
-
20:46
-
20:24
-
20:02
-
19:40
-
19:19
-
19:00
-
18:38
-
18:16
-
17:48
-
17:33
-
17:26
-
17:22
-
17:18