«Миннесота» уступила по буллитам «Баффало», Капризов забросил шайбу, Юров ему ассистировал

В ночь с 29 на 30 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

Прервалась победная серия «Миннесоты», которая насчитывала семь матчей.

В составе хозяев первую шайбу в матче организовали российские хоккеисты «Уайлд»: Кирилл Капризов отметился голом, а Данила Юров ему ассистировал. Также Кирилл реализовал послематчевый буллит. Ещё одна шайба на счету Мэтта Болди.

В составе гостей голами отметились Бек Маленстин и Джош Доун.

Российские хоккеисты хозяев Яков Тренин и Владимир Тарасенко результативными действиями не отметились. Владимир не реализовал послематчевый буллит.

В следующей встрече «Миннесота Уайлд» встретится в гостях с «Эдмонтон Ойлерз» 3 декабря. «Баффало Сэйбрз» сыграет дома с «Виннипег Джетс» 3 декабря.