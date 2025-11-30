Скидки
Хоккей

Миннесота Уайлд – Баффало Сэйбрз результат матча 30 ноября 2025, счет 2:3 (буллиты), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Миннесота» уступила по буллитам «Баффало», Капризов забросил шайбу, Юров ему ассистировал
Аудио-версия:
В ночь с 29 на 30 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Б
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Капризов (Цуккарелло, Юров) – 09:37     1:1 Маленстин (Кребс, Данн) – 12:42     2:1 Болди – 14:05     2:2 Доун (Так, Эстлунд) – 46:01     2:3 Эстлунд – 65:00    

Прервалась победная серия «Миннесоты», которая насчитывала семь матчей.

В составе хозяев первую шайбу в матче организовали российские хоккеисты «Уайлд»: Кирилл Капризов отметился голом, а Данила Юров ему ассистировал. Также Кирилл реализовал послематчевый буллит. Ещё одна шайба на счету Мэтта Болди.

В составе гостей голами отметились Бек Маленстин и Джош Доун.

Российские хоккеисты хозяев Яков Тренин и Владимир Тарасенко результативными действиями не отметились. Владимир не реализовал послематчевый буллит.

В следующей встрече «Миннесота Уайлд» встретится в гостях с «Эдмонтон Ойлерз» 3 декабря. «Баффало Сэйбрз» сыграет дома с «Виннипег Джетс» 3 декабря.

