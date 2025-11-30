Скидки
Сидни Кросби приблизился к повторению рекорда Горди Хоу в НХЛ

Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс», приблизившись к очередному рекорду.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 7
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Экман-Ларссон (Нис, Мэттьюс) – 06:46     1:1 Киндел (Кросби, Раст) – 08:14 (pp)     1:2 Коуэн (Нюландер, Райлли) – 11:06     1:3 Макманн (Райлли, Экман-Ларссон) – 22:24     1:4 Джошуа (Руа, Стечер) – 24:53     1:5 Руа (Доми, Макманн) – 33:58 (pp)     2:5 Кросби (Хейз) – 44:37     2:6 Мэттьюс (Доми, Нис) – 47:14     2:7 Робертсон – 53:16    

Кросби провёл 502-й матч с несколькими очками в карьере и приблизился на три игры к тому, чтобы сравняться с Горди Хоу (505 за «Детройт») — это рекорд НХЛ по количеству таких матчей, проведённых за один клуб.

Также Кросби вышел на чистое 15 место в списке лучших снайперов НХЛ в истории. В текущем сезоне у него 16 голов и 11 ассистов в 24 матчах.

Овечкин показал часы, подаренные Малкиным и Кросби

