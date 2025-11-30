Сидни Кросби приблизился к повторению рекорда Горди Хоу в НХЛ

Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс», приблизившись к очередному рекорду.

Кросби провёл 502-й матч с несколькими очками в карьере и приблизился на три игры к тому, чтобы сравняться с Горди Хоу (505 за «Детройт») — это рекорд НХЛ по количеству таких матчей, проведённых за один клуб.

Также Кросби вышел на чистое 15 место в списке лучших снайперов НХЛ в истории. В текущем сезоне у него 16 голов и 11 ассистов в 24 матчах.

