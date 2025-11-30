Инсайдер Рик Даливал полагает, что «Ванкувер» обменяет Эвандера Кэйна

Североамериканский инсайдер Рик Даливал выразил мнение, что «Ванкувер Кэнакс» планирует обменять нападающего Эвандера Кейна. 34-летний форвард набрал 13 (4+9) очков в 25 матчах текущего сезона НХЛ при показателе полезности «-5».

«Сегодня он играет по 18 минут за команду, которая идет на 30-м месте в лиге. Он много удаляется. Его штрафы сводят местных болельщиков с ума, понадобилось 18-19 матчей, чтобы наконец забить гол. Смотрите, его обменяют. Он один из тех игроков, о ком «Ванкувер» не смог разослать уведомление прошлой ночью. Он один из тех, кого точно обменяют. Без сомнений.

Смотрите, он был временным решением на один год. У них не было никого на фланге в первых двух звеньях. Они рискнули. И, посмотрите, он уже в том возрасте. У него, кажется, всего шесть голов в последних 40-50 матчах, так? Он уже не юный подающий надежды игрок. Его тело уже не молодое.

Вспомните, через что он прошёл в прошлом году в «Эдмонтоне». Он даже не играл в регулярном чемпионате, верно? Но при этом провёл уйму матчей в плей-офф за «Эдмонтон». Понимаете, тело изнашивается год за годом от таких долгих серий плей-офф… Так что я просто не вижу никаких долгосрочных перспектив для Кэйна в «Ванкувере», – приводит слова Даливала Sportskeeda.