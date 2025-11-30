Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер Рик Даливал полагает, что «Ванкувер» обменяет Эвандера Кэйна

Инсайдер Рик Даливал полагает, что «Ванкувер» обменяет Эвандера Кэйна
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский инсайдер Рик Даливал выразил мнение, что «Ванкувер Кэнакс» планирует обменять нападающего Эвандера Кейна. 34-летний форвард набрал 13 (4+9) очков в 25 матчах текущего сезона НХЛ при показателе полезности «-5».

«Сегодня он играет по 18 минут за команду, которая идет на 30-м месте в лиге. Он много удаляется. Его штрафы сводят местных болельщиков с ума, понадобилось 18-19 матчей, чтобы наконец забить гол. Смотрите, его обменяют. Он один из тех игроков, о ком «Ванкувер» не смог разослать уведомление прошлой ночью. Он один из тех, кого точно обменяют. Без сомнений.

Смотрите, он был временным решением на один год. У них не было никого на фланге в первых двух звеньях. Они рискнули. И, посмотрите, он уже в том возрасте. У него, кажется, всего шесть голов в последних 40-50 матчах, так? Он уже не юный подающий надежды игрок. Его тело уже не молодое.

Вспомните, через что он прошёл в прошлом году в «Эдмонтоне». Он даже не играл в регулярном чемпионате, верно? Но при этом провёл уйму матчей в плей-офф за «Эдмонтон». Понимаете, тело изнашивается год за годом от таких долгих серий плей-офф… Так что я просто не вижу никаких долгосрочных перспектив для Кэйна в «Ванкувере», – приводит слова Даливала Sportskeeda.

Материалы по теме
Капитан «Ванкувера» Хьюз хочет перейти в «Нью-Джерси», чтобы играть с братьями — Даливал
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android