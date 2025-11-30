«Вегас» одержал победу над «Сан-Хосе», у Дорофеева и Орлова — передачи
Сегодня, 30 ноября, в Парадайсе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ти-Мобайл Арена», одержали хозяева со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Смит (Тоффоли, Орлов) – 07:34 1:1 Гертл (Дорофеев, Хаттон) – 16:13 2:1 Сиссонс (Колесар, Рейнхардт) – 25:36 3:1 Марнер (Хауден, Стоун) – 27:02 4:1 Гертл (Марнер, Айкел) – 32:38 (pp) 4:2 Смит (Селебрини) – 34:40 (pp) 4:3 Эклунд (Годетт, Ферраро) – 39:35
В составе «Вегаса» отличились Томаш Гертл (дважды), Колтон Сиссонс и Митчелл Марнер. За «Сан-Хосе» заброшенными шайбами отметились Уилл Смит (дважды) и Вильям Эклунд.
Российский нападающий «рыцарей» Павел Дорофеев записал на свой счёт результативную передачу, а форвард Иван Барбашёв очков не набрал. Российский защитник «акул» Дмитрий Орлов также отметился ассистом, а защитник Шакир Мухамадуллин результативных действий на свой счёт не записал.
