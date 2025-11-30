«Вегас» одержал победу над «Сан-Хосе», у Дорофеева и Орлова — передачи

Сегодня, 30 ноября, в Парадайсе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ти-Мобайл Арена», одержали хозяева со счётом 4:3.

В составе «Вегаса» отличились Томаш Гертл (дважды), Колтон Сиссонс и Митчелл Марнер. За «Сан-Хосе» заброшенными шайбами отметились Уилл Смит (дважды) и Вильям Эклунд.

Российский нападающий «рыцарей» Павел Дорофеев записал на свой счёт результативную передачу, а форвард Иван Барбашёв очков не набрал. Российский защитник «акул» Дмитрий Орлов также отметился ассистом, а защитник Шакир Мухамадуллин результативных действий на свой счёт не записал.