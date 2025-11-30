Скидки
Вегас Голден Найтс – Сан-Хосе Шаркс, результат матча 30 ноября 2025 года, счет 4:3, НХЛ 2025/2026

«Вегас» одержал победу над «Сан-Хосе», у Дорофеева и Орлова — передачи
Комментарии

Сегодня, 30 ноября, в Парадайсе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ти-Мобайл Арена», одержали хозяева со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Смит (Тоффоли, Орлов) – 07:34     1:1 Гертл (Дорофеев, Хаттон) – 16:13     2:1 Сиссонс (Колесар, Рейнхардт) – 25:36     3:1 Марнер (Хауден, Стоун) – 27:02     4:1 Гертл (Марнер, Айкел) – 32:38 (pp)     4:2 Смит (Селебрини) – 34:40 (pp)     4:3 Эклунд (Годетт, Ферраро) – 39:35    

В составе «Вегаса» отличились Томаш Гертл (дважды), Колтон Сиссонс и Митчелл Марнер. За «Сан-Хосе» заброшенными шайбами отметились Уилл Смит (дважды) и Вильям Эклунд.

Российский нападающий «рыцарей» Павел Дорофеев записал на свой счёт результативную передачу, а форвард Иван Барбашёв очков не набрал. Российский защитник «акул» Дмитрий Орлов также отметился ассистом, а защитник Шакир Мухамадуллин результативных действий на свой счёт не записал.

