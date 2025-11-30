Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей МХЛ на 30 ноября 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 30 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 ноября, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 30 ноября 2025 года (время московское):

11:00. «Мамонты Югры» – МХК «Спартак»;
13:00. МХК «Атлант» – «Амурские Тигры»;
13:00. «АКМ-Юниор» – «Тайфун»;
13:00. ХК «Капитан» – «Сахалинские Акулы»;
17:00. «Динамо-Шинник» – «Стальные Лисы».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 46 очками после 26 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 41 очко после 28 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Календарь МХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица МХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android