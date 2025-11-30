Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей МХЛ на 30 ноября 2025 года

Сегодня, 30 ноября, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 30 ноября 2025 года (время московское):

11:00. «Мамонты Югры» – МХК «Спартак»;

13:00. МХК «Атлант» – «Амурские Тигры»;

13:00. «АКМ-Юниор» – «Тайфун»;

13:00. ХК «Капитан» – «Сахалинские Акулы»;

17:00. «Динамо-Шинник» – «Стальные Лисы».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 46 очками после 26 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 41 очко после 28 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.