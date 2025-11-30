Скидки
Лос-Анджелес Кингз – Ванкувер Кэнакс, результат матча 30 ноября 2025 года, счет 2:1 ОТ, НХЛ 2025/2026

«Лос-Анджелес» обыграл «Ванкувер» в овертайме, Кузьменко очков не набрал
Комментарии

Сегодня, 30 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 1
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Копитар (Кемпе, Дюмулен) – 17:19     1:1 Кейн (О'Коннор, Майерс) – 22:52     2:1 Кемпе (Байфилд, Фиала) – 63:58    

В основное время в составе «Лос-Анджелеса» отличился Анже Копитар, а единственную шайбу «Ванкувера» на свой счёт записал Эвандер Кейн. Победным голом в овертайме отметился нападающий «королей» Адриан Кемпе.

Российский форвард «Кингз» Андрей Кузьменко очков не набрал.

В следующем матче «Лос-Анджелес» примет «Вашингтон Кэпиталз», а «Кэнакс» сыграют с «Колорадо Эвеланш» на выезде. Обе встречи состоятся в ночь на 3 декабря.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
