«Лос-Анджелес» обыграл «Ванкувер» в овертайме, Кузьменко очков не набрал
Сегодня, 30 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 1
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Копитар (Кемпе, Дюмулен) – 17:19 1:1 Кейн (О'Коннор, Майерс) – 22:52 2:1 Кемпе (Байфилд, Фиала) – 63:58
В основное время в составе «Лос-Анджелеса» отличился Анже Копитар, а единственную шайбу «Ванкувера» на свой счёт записал Эвандер Кейн. Победным голом в овертайме отметился нападающий «королей» Адриан Кемпе.
Российский форвард «Кингз» Андрей Кузьменко очков не набрал.
В следующем матче «Лос-Анджелес» примет «Вашингтон Кэпиталз», а «Кэнакс» сыграют с «Колорадо Эвеланш» на выезде. Обе встречи состоятся в ночь на 3 декабря.
