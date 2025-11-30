«Лос-Анджелес» обыграл «Ванкувер» в овертайме, Кузьменко очков не набрал

Сегодня, 30 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 2:1.

В основное время в составе «Лос-Анджелеса» отличился Анже Копитар, а единственную шайбу «Ванкувера» на свой счёт записал Эвандер Кейн. Победным голом в овертайме отметился нападающий «королей» Адриан Кемпе.

Российский форвард «Кингз» Андрей Кузьменко очков не набрал.

В следующем матче «Лос-Анджелес» примет «Вашингтон Кэпиталз», а «Кэнакс» сыграют с «Колорадо Эвеланш» на выезде. Обе встречи состоятся в ночь на 3 декабря.