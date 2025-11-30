Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей ВХЛ на 30 ноября 2025 года

Сегодня, 30 ноября, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 30 ноября 2025 года (время — московское):

13:00. «Динамо-Алтай» – «Барс»;

16:00. «Кристалл» – «Омские Крылья»;

17:00. СКА-ВМФ – ХК «Норильск»;

17:00. «Челны» – ХК «Тамбов»;

17:00. «Динамо» СПб – «Сокол»;

17:00. «Нефтяник» – «Ростов».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 49 очков в 30 матчах. Второе место занимает «Югра» с 48 очками после 29 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (41 очко в 29 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.