Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей НХЛ на 30 ноября 2025 года

Результаты матчей НХЛ на 30 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 30 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 30 ноября 2025 года:

«Сиэтл Кракен» – «Эдмонтон Ойлерз» — 0:4;
«Питтсбург Пингвинз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:7;
«Нью-Джерси Дэвилз» – «Филадельфия Флайерз» — 3:5;
«Нэшвилл Предаторз» – «Виннипег Джетс» — 2:5;
«Бостон Брюинз» – «Детройт Ред Уингз» — 3:2 Б;
«Сент-Луис Блюз» – «Юта Мамонт» — 1:0;
«Миннесота Уайлд» – «Баффало Сэйбрз» — 2:3 Б;
«Лос-Анджелес Кингз» – «Ванкувер Кэнакс» — 2:1 ОТ;
«Вегас Голден Найтс» – «Сан-Хосе Шаркс» — 4:3.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Кросби задвинул самого Лемье и вошёл в элитный клуб НХЛ! Но его команду разгромили
Видео
Кросби задвинул самого Лемье и вошёл в элитный клуб НХЛ! Но его команду разгромили
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android