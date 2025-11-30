В ночь на 30 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей НХЛ на 30 ноября 2025 года:
«Сиэтл Кракен» – «Эдмонтон Ойлерз» — 0:4;
«Питтсбург Пингвинз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:7;
«Нью-Джерси Дэвилз» – «Филадельфия Флайерз» — 3:5;
«Нэшвилл Предаторз» – «Виннипег Джетс» — 2:5;
«Бостон Брюинз» – «Детройт Ред Уингз» — 3:2 Б;
«Сент-Луис Блюз» – «Юта Мамонт» — 1:0;
«Миннесота Уайлд» – «Баффало Сэйбрз» — 2:3 Б;
«Лос-Анджелес Кингз» – «Ванкувер Кэнакс» — 2:1 ОТ;
«Вегас Голден Найтс» – «Сан-Хосе Шаркс» — 4:3.