Результаты матчей НХЛ на 30 ноября 2025 года

В ночь на 30 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 30 ноября 2025 года:

«Сиэтл Кракен» – «Эдмонтон Ойлерз» — 0:4;

«Питтсбург Пингвинз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:7;

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Филадельфия Флайерз» — 3:5;

«Нэшвилл Предаторз» – «Виннипег Джетс» — 2:5;

«Бостон Брюинз» – «Детройт Ред Уингз» — 3:2 Б;

«Сент-Луис Блюз» – «Юта Мамонт» — 1:0;

«Миннесота Уайлд» – «Баффало Сэйбрз» — 2:3 Б;

«Лос-Анджелес Кингз» – «Ванкувер Кэнакс» — 2:1 ОТ;

«Вегас Голден Найтс» – «Сан-Хосе Шаркс» — 4:3.