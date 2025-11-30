Кучеров опередил Капризова и вышел на первое место в гонке российских бомбардиров НХЛ
Нападающий «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на первое место среди российских бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. Форвард сделал ассистентский хет‑трик в матче с «Нью‑Йорк Рейнджерс» (4:1). Теперь в его активе 32 (11+21) очка в 23 играх.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 22:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хагель (Рэддиш, Кучеров) – 10:53 (5x5) 0:2 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 28:57 (5x5) 1:2 Миллер (Фокс, Зибанеджад) – 37:31 (5x5) 1:3 Пол (Кучеров, Д'Астус) – 42:02 (5x5) 1:4 Гюнцель – 59:42
Таким образом, Кучеров обошёл нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, который забил гол в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б). У Капризова 31 (17+14) очко в 26 матчах.
Лучший бомбардир сезона — канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший 44 (20+24) очка в 25 играх.
32-летний Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Всего на счету Никиты 826 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 1026 (368+658) очков.
