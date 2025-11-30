Кучеров опередил Капризова и вышел на первое место в гонке российских бомбардиров НХЛ

Нападающий «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на первое место среди российских бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. Форвард сделал ассистентский хет‑трик в матче с «Нью‑Йорк Рейнджерс» (4:1). Теперь в его активе 32 (11+21) очка в 23 играх.

Таким образом, Кучеров обошёл нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, который забил гол в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б). У Капризова 31 (17+14) очко в 26 матчах.

Лучший бомбардир сезона — канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший 44 (20+24) очка в 25 играх.

32-летний Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Всего на счету Никиты 826 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 1026 (368+658) очков.