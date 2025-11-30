Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров опередил Капризова и вышел на первое место в гонке российских бомбардиров НХЛ

Кучеров опередил Капризова и вышел на первое место в гонке российских бомбардиров НХЛ
Комментарии

Нападающий «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на первое место среди российских бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. Форвард сделал ассистентский хет‑трик в матче с «Нью‑Йорк Рейнджерс» (4:1). Теперь в его активе 32 (11+21) очка в 23 играх.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 22:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хагель (Рэддиш, Кучеров) – 10:53 (5x5)     0:2 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 28:57 (5x5)     1:2 Миллер (Фокс, Зибанеджад) – 37:31 (5x5)     1:3 Пол (Кучеров, Д'Астус) – 42:02 (5x5)     1:4 Гюнцель – 59:42    

Таким образом, Кучеров обошёл нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, который забил гол в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б). У Капризова 31 (17+14) очко в 26 матчах.

Лучший бомбардир сезона — канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший 44 (20+24) очка в 25 играх.

32-летний Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Всего на счету Никиты 826 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 1026 (368+658) очков.

Материалы по теме
«Тампа» несёт потерю за потерей, но всё равно побеждает! Её тащат Кучеров и Василевский
Видео
«Тампа» несёт потерю за потерей, но всё равно побеждает! Её тащат Кучеров и Василевский
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android