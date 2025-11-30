Иван Демидов вышел на первое место по очкам среди новичков НХЛ
Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов возглавил бомбардирскую гонку новичков сезона НХЛ. В субботу, 29 ноября, форвард забил гол в матче с «Колорадо Эвеланш» (2:7), набрав 19‑е (6+13) очко в текущем сезоне.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Нельсон (Лехконен, Кивиранта) – 07:32 2:0 Ландеског (Нельсон, Колтон) – 13:25 3:0 Бёрнс (Нельсон) – 20:50 4:0 Нельсон (Нечас, Лехконен) – 23:55 4:1 Демидов (Слафковски, Капанен) – 28:27 5:1 Маккиннон (Ландеског, Макар) – 39:05 6:1 Тэйвз (Нечас, Маккиннон) – 42:51 6:2 Хатсон (Кофилд, Судзуки) – 45:10 (pp) 7:2 Ландеског (Маккиннон, Нечас) – 46:52 (pp)
Таким образом, 19‑летний Демидов вышел на первое место по очкам среди новичков, обойдя Мэттью Шефера (18 очков, 8+10) из «Нью‑Йорк Айлендерс» и Беккета Сеннеке (18, 7+11) из «Анахайм Дакс».
Несмотря на то, что Иван дебютировал за «Монреаль» в концовке прошлого регулярного чемпионата, он считается новичком, поскольку проводит первый полноценный сезон в НХЛ.
Демидов был выбран «Канадиенс» в первом раунде под общим пятым номером на драфте НХЛ 2024 года.
