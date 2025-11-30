Скидки
Главная Хоккей Новости

Иван Демидов вышел на первое место по очкам среди новичков НХЛ

Комментарии

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов возглавил бомбардирскую гонку новичков сезона НХЛ. В субботу, 29 ноября, форвард забил гол в матче с «Колорадо Эвеланш» (2:7), набрав 19‑е (6+13) очко в текущем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Нельсон (Лехконен, Кивиранта) – 07:32     2:0 Ландеског (Нельсон, Колтон) – 13:25     3:0 Бёрнс (Нельсон) – 20:50     4:0 Нельсон (Нечас, Лехконен) – 23:55     4:1 Демидов (Слафковски, Капанен) – 28:27     5:1 Маккиннон (Ландеског, Макар) – 39:05     6:1 Тэйвз (Нечас, Маккиннон) – 42:51     6:2 Хатсон (Кофилд, Судзуки) – 45:10 (pp)     7:2 Ландеског (Маккиннон, Нечас) – 46:52 (pp)    

Таким образом, 19‑летний Демидов вышел на первое место по очкам среди новичков, обойдя Мэттью Шефера (18 очков, 8+10) из «Нью‑Йорк Айлендерс» и Беккета Сеннеке (18, 7+11) из «Анахайм Дакс».

Несмотря на то, что Иван дебютировал за «Монреаль» в концовке прошлого регулярного чемпионата, он считается новичком, поскольку проводит первый полноценный сезон в НХЛ.

Демидов был выбран «Канадиенс» в первом раунде под общим пятым номером на драфте НХЛ 2024 года.

