Иван Демидов вышел на первое место по очкам среди новичков НХЛ

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов возглавил бомбардирскую гонку новичков сезона НХЛ. В субботу, 29 ноября, форвард забил гол в матче с «Колорадо Эвеланш» (2:7), набрав 19‑е (6+13) очко в текущем сезоне.

Таким образом, 19‑летний Демидов вышел на первое место по очкам среди новичков, обойдя Мэттью Шефера (18 очков, 8+10) из «Нью‑Йорк Айлендерс» и Беккета Сеннеке (18, 7+11) из «Анахайм Дакс».

Несмотря на то, что Иван дебютировал за «Монреаль» в концовке прошлого регулярного чемпионата, он считается новичком, поскольку проводит первый полноценный сезон в НХЛ.

Демидов был выбран «Канадиенс» в первом раунде под общим пятым номером на драфте НХЛ 2024 года.