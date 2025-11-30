Скидки
Главная Хоккей Новости

Пашков: «Трактор» завёлся, едва за Гру закрылась дверь, стал показывать эффектный хоккей

Олимпийский чемпион, тренер и голкипер сборной СССР Александр Пашков поделился мнением об уходе Бенуа Гру с поста главного тренера «Трактора» и рассказал, какие изменения произошли в челябинском клубе после этого.

– Знаете, обычно после смены тренеров работает эффект новизны – результаты команды заметно улучшаются. Это очень короткий эффект, но он в КХЛ проявляется часто. Здесь самый лучший пример – «Трактор». Едва за Гру закрылась дверь, «Трактор» завёлся и начал показывать эффектный, атакующий хоккей.

Но есть и редкие исключения, когда этот эффект не проявляется. Смотрел последний матч «Локомотива» в Череповце и поражался – такого неубедительного Ярославля давно не видел. И вообще после отставки Рябыкина «Локомотив» остановился и словно бы бросил играть. Это показательный пример, который говорит о том, что отставка была искусственной и отразила внутренние проблемы клуба.

– Начнём с «Трактора». За счёт чего Челябинск прибавил?
– Последние матчи показывают, что существовали какие-то внутренние причины, вызванные фигурой Гру. Со стороны мне трудно сказать что-то более конкретное, но глобально ситуация понятная, – приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

Гру проявил слабость и безволие. Он устал, а как же «Трактор» и город, где ему поверили?
Гру проявил слабость и безволие. Он устал, а как же «Трактор» и город, где ему поверили?
