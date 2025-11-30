Кросби забил 166 вратарям за карьеру в НХЛ — это четвёртый результат в истории лиги
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби впервые забросил шайбу в ворота голкипера «Торонто Мэйпл Лифс» Денниса Хильдеби. Таким образом, за карьеру в Национальной хоккейной лиге он поразил ворота 166 вратарей. «Пингвинз» проиграли «Мэйпл Лифс» со счётом 2:7 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 7
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Экман-Ларссон (Нис, Мэттьюс) – 06:46 1:1 Киндел (Кросби, Раст) – 08:14 (pp) 1:2 Коуэн (Нюландер, Райлли) – 11:06 1:3 Макманн (Райлли, Экман-Ларссон) – 22:24 1:4 Джошуа (Руа, Стечер) – 24:53 1:5 Руа (Доми, Макманн) – 33:58 (pp) 2:5 Кросби (Хейз) – 44:37 2:6 Мэттьюс (Доми, Нис) – 47:14 2:7 Робертсон – 53:16
Данный результат является четвёртым в истории лиги. Возглавляет список российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который забивал в ворота 186 голкиперов. В тройке также находятся Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177).
В текущем сезоне 38-летний Кросби провёл 24 матча, в которых набрал 27 (16+11) очков.
