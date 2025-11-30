Кросби забил 166 вратарям за карьеру в НХЛ — это четвёртый результат в истории лиги

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби впервые забросил шайбу в ворота голкипера «Торонто Мэйпл Лифс» Денниса Хильдеби. Таким образом, за карьеру в Национальной хоккейной лиге он поразил ворота 166 вратарей. «Пингвинз» проиграли «Мэйпл Лифс» со счётом 2:7 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Данный результат является четвёртым в истории лиги. Возглавляет список российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который забивал в ворота 186 голкиперов. В тройке также находятся Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177).

В текущем сезоне 38-летний Кросби провёл 24 матча, в которых набрал 27 (16+11) очков.