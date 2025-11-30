Скидки
Кросби забил 166 вратарям за карьеру в НХЛ — это четвёртый результат в истории лиги

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби впервые забросил шайбу в ворота голкипера «Торонто Мэйпл Лифс» Денниса Хильдеби. Таким образом, за карьеру в Национальной хоккейной лиге он поразил ворота 166 вратарей. «Пингвинз» проиграли «Мэйпл Лифс» со счётом 2:7 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 7
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Экман-Ларссон (Нис, Мэттьюс) – 06:46     1:1 Киндел (Кросби, Раст) – 08:14 (pp)     1:2 Коуэн (Нюландер, Райлли) – 11:06     1:3 Макманн (Райлли, Экман-Ларссон) – 22:24     1:4 Джошуа (Руа, Стечер) – 24:53     1:5 Руа (Доми, Макманн) – 33:58 (pp)     2:5 Кросби (Хейз) – 44:37     2:6 Мэттьюс (Доми, Нис) – 47:14     2:7 Робертсон – 53:16    

Данный результат является четвёртым в истории лиги. Возглавляет список российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который забивал в ворота 186 голкиперов. В тройке также находятся Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177).

В текущем сезоне 38-летний Кросби провёл 24 матча, в которых набрал 27 (16+11) очков.

