«Трактор» подписал пробный контракт с вратарём Дмитрием Лозебниковым

Вратарь Дмитрий Лозебников заключил пробный контракт с челябинским «Трактором». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

27-летний голкипер воспитанник тюменского «Газовика». Свой дебютный матч в Континентальной хоккейной лиге Дмитрий провёл в сезоне-2022/2023 за «Амур» в матче с «Торпедо». Лозебников защищал цвета ЦСКА и «Сибири», а также ряда клубов ВХЛ, среди которых «Звезда», «Хумо», новокузнецкий «Металлург», «Сокол», «Зауралье» и «Динамо-Алтай».

Всего на счету хоккеиста 38 матчей в КХЛ, шесть из которых завершились победой при коэффициенте надёжности 2,78 и 90,9% отражённых бросков.

«Трактор» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 35 очками после 32 игр.

