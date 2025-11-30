Форвард минского «Динамо» Шипачёв получил повреждение в матче с «Адмиралом»

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв получил травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом». Встреча проходит в эти минуты во Владивостоке.

38-летний форвард покинул лёд после столкновения у борта с нападающим дальневосточной команды Павлом Шэном в первом периоде и больше на площадку не выходил. На данный момент завершилась вторая двадцатиминутка.

Напомним, на счету Шипачёва 994 (311+683) очка. Нападающий уже является рекордсменом по количеству очков, набранных в лиге. Это достижение он установил в октябре 2024 года в матче с «Северсталью», обойдя Сергея Мозякина, который набрал 928 очков.