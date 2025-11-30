Форвард минского «Динамо» Шипачёв получил повреждение в матче с «Адмиралом»
Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв получил травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом». Встреча проходит в эти минуты во Владивостоке.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Лимож, Энас) – 22:13 (5x5) 0:2 Бориков (Липский, Стась) – 42:07 (5x4) 0:3 Бориков (Мороз, Улле) – 43:36 (5x4) 1:3 Старков – 52:41 (5x5) 1:4 Улле (Хэмилтон, Стась) – 57:55 (en)
38-летний форвард покинул лёд после столкновения у борта с нападающим дальневосточной команды Павлом Шэном в первом периоде и больше на площадку не выходил. На данный момент завершилась вторая двадцатиминутка.
Напомним, на счету Шипачёва 994 (311+683) очка. Нападающий уже является рекордсменом по количеству очков, набранных в лиге. Это достижение он установил в октябре 2024 года в матче с «Северсталью», обойдя Сергея Мозякина, который набрал 928 очков.
