Главная Хоккей Новости

Лутфуллин — о СКА Ларионова: нет такого, что ругают за ошибки, сразу посадили в запас

Комментарии

Нападающий СКА Игнат Лутфуллин рассказал о работе в санкт-петербургском клубе и взаимодействии с тренерским штабом Игоря Ларионова.

– Чувствуете себя на данный момент уже полноценным игроком основы, игроком КХЛ?
– Стараюсь начинать играть на взрослом уровне, действовать по-взрослому, чтобы закрепиться в КХЛ. Делать всё, что требует тренерский штаб.

– В первых матчах чувствовали определённую скованность в своих действиях, излишнее волнение?
– Наверное, в самых первых играх определённая скованность ещё могла быть, согласен. Но потом уже всё пропало, свыкся. Сейчас спокойно выхожу на лёд, матчи воспринимаются как обыденность, в хорошем смысле.

– Как сейчас взаимодействуете с тренерским штабом? За ошибки прилетает? К примеру, в матче с «Ак Барсом» было не совсем вынужденное удаление…
– Нет, не ругают за ошибки. Скорее, объясняют и поправляют. Ключевое – важно чтобы я сделал нужные выводы сам, обратил внимание на те или иные аспекты игры. То есть тренеры подсказывают, направляют.
Нет такого, чтобы сразу в запас посадили, с игры сняли или обругали. Всё в комфортном режиме – только помогают и подсказывают, — сказал Лутфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

