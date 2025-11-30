Селебрини вошёл в восьмёрку самых юных игроков в истории НХЛ со 100 очками
Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:4). Таким образом, на счету у Селебрини стало 100 (39+61) очков в 96 играх за карьеру в лиге.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Смит (Тоффоли, Орлов) – 07:34 1:1 Гертл (Дорофеев, Хаттон) – 16:13 2:1 Сиссонс (Колесар, Рейнхардт) – 25:36 3:1 Марнер (Хауден, Стоун) – 27:02 4:1 Гертл (Марнер, Айкел) – 32:38 (pp) 4:2 Смит (Селебрини) – 34:40 (pp) 4:3 Эклунд (Годетт, Ферраро) – 39:35
Канадец достиг этой отметки в возрасте 19 лет 169 дней, как и Эдди Ольчик. Только семь игроков в истории были моложе по возрасту на момент достижения отметки 100 очков в регулярках – Сидни Кросби (18 лет 253 дня), Дэйл Хаверчук (18 лет 354 дня), Уэйн Гретцки (19 лет 29 дней), Тед Кеннеди (19 лет 88 дней), Брайан Беллоуз (19 лет 104 дня), Джимми Карсон (19 лет 116 дней) и Пьер Тюржон (19 лет 156 дней).
