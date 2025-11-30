Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол Кагарлицкого принёс «Сочи» минимальную победу над «Амуром» в Хабаровске

Сегодня, 30 ноября, в Хабаровске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал «Сочи». Победу в игре, проходившей на стадионе «Платинум-Арена», одержали гости со счётом 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил нападающий «Сочи» Дмитрий Кагарлицкий на восьмой минуте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Амур» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 31 матч, в которых набрал 28 очков, клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 21 очком после 30 встреч располагается на 11-й строчке Западной конференции.

В следующем матче «Амур» примет минское «Динамо», а «Сочи» сыграет с «Адмиралом» во Владивостоке. Обе встречи состоятся 2 декабря.