Минское «Динамо» уверенно обыграло «Адмирал» и возглавило таблицу Запада

Сегодня, 30 ноября, во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Фетисов-Арена», одержали гости со счётом 4:1.

На 23-й минуте нападающий Виталий Пинчук забил первый гол и вывел «Динамо» вперёд. На 43-й минуте форвард Егор Бориков удвоил преимущество минчан. На 44-й минуте Бориков оформил дубль, забросив третью шайбу в ворота «Адмирала». На 53-й минуте нападающий Степан Старков сократил отставание дальневосточной команды. На 58-й минуте защитник Ксавье Улле забил четвёртый гол гостей и установил окончательный счёт — 4:1.

«Адмирал» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 29 матчей, в которых набрал 28 очков, клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 45 очками после 31 встречи располагается на первой строчке в Западной конференции.