Главная Хоккей Новости

Адмирал — Динамо Мн, результат матча 30 ноября 2025 года, счёт 1:4, КХЛ 2025/2026

Минское «Динамо» уверенно обыграло «Адмирал» и возглавило таблицу Запада
Комментарии

Сегодня, 30 ноября, во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Фетисов-Арена», одержали гости со счётом 4:1.

30 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Лимож, Энас) – 22:13 (5x5)     0:2 Бориков (Липский, Стась) – 42:07 (5x4)     0:3 Бориков (Мороз, Улле) – 43:36 (5x4)     1:3 Старков – 52:41 (5x5)     1:4 Улле (Хэмилтон, Стась) – 57:55 (en)    

На 23-й минуте нападающий Виталий Пинчук забил первый гол и вывел «Динамо» вперёд. На 43-й минуте форвард Егор Бориков удвоил преимущество минчан. На 44-й минуте Бориков оформил дубль, забросив третью шайбу в ворота «Адмирала». На 53-й минуте нападающий Степан Старков сократил отставание дальневосточной команды. На 58-й минуте защитник Ксавье Улле забил четвёртый гол гостей и установил окончательный счёт — 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Адмирал» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 29 матчей, в которых набрал 28 очков, клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 45 очками после 31 встречи располагается на первой строчке в Западной конференции.

