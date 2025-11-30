Нападающий СКА Лутфуллин рассказал о работе с Игорем Ларионовым

Нападающий СКА Игнат Лутфуллин заявил, что главный тренер команды Игорь Ларионов придаёт ему уверенность своей верой в молодых игроков.

– Игорь Николаевич Ларионов известен как специалист, который много и активно работает с молодежью. Ощутили эти подходы на практике?

– Ещё перед сезоном думал об этом, что появится шанс пробиться в команду. Главное – работать, показывать себя с лучших сторон. Игорь Николаевич прославился тем, что даёт шанс молодёжи, ещё в «Торпедо», там раскрылось много молодых игроков. Мы и сейчас видим, как ребята, которых он раскрыл в Нижнем Новгороде играют, приносят результат.

Игорь Николаевич верит в молодых, что придаёт уверенность, мне также хотелось поработать с ним, чтобы выйти на новый уровень, получить этот шанс, — сказал Лутфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.