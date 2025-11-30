Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий СКА Лутфуллин рассказал о работе с Игорем Ларионовым

Нападающий СКА Лутфуллин рассказал о работе с Игорем Ларионовым
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий СКА Игнат Лутфуллин заявил, что главный тренер команды Игорь Ларионов придаёт ему уверенность своей верой в молодых игроков.

– Игорь Николаевич Ларионов известен как специалист, который много и активно работает с молодежью. Ощутили эти подходы на практике?
– Ещё перед сезоном думал об этом, что появится шанс пробиться в команду. Главное – работать, показывать себя с лучших сторон. Игорь Николаевич прославился тем, что даёт шанс молодёжи, ещё в «Торпедо», там раскрылось много молодых игроков. Мы и сейчас видим, как ребята, которых он раскрыл в Нижнем Новгороде играют, приносят результат.

Игорь Николаевич верит в молодых, что придаёт уверенность, мне также хотелось поработать с ним, чтобы выйти на новый уровень, получить этот шанс, — сказал Лутфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
«Ларионов верит молодым, даёт игрокам шанс». Новый талант СКА, которого раскрыл Профессор
Эксклюзив
«Ларионов верит молодым, даёт игрокам шанс». Новый талант СКА, которого раскрыл Профессор
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android