Лутфуллин: Плотников и Педан всегда на связи, в хорошем смысле сверху смотрят на ребят

Лутфуллин: Плотников и Педан всегда на связи, в хорошем смысле сверху смотрят на ребят
Нападающий СКА Игнат Лутфуллин ответил, с кем чаще всего общается в клубе и рассказал о роли форварда Сергея Плотникова и защитника Андрея Педана в команде.

– Внутри команды больше общаетесь с молодёжью, Дишковским, Коротким, либо со всеми на равных?
– Стараемся коммуницировать все со всеми, не делиться на группы. Учу сейчас активно английский, стараюсь и с иностранцами разговор поддержать, по возможности. И с молодыми общаемся, и со старшими. Те же Сергей Плотников, Андрей Педан всегда на связи, всегда поддержат, подскажут, никаких проблем в общении.

– У Плотникова и Педана скорее менторская роль в команде?
– Есть такое, в хорошем смысле сверху смотрят на коллектив, за всеми ребятами. Где-то пожёстче могут, но всё в плюс, помогут, подскажут, — сказал Лутфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

