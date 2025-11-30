Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ансель Галимов подписал пробный контракт с московским «Динамо»

Ансель Галимов подписал пробный контракт с московским «Динамо»
Комментарии

Московское «Динамо» официально объявило о подписании пробного контракта с нападающим Анселем Галимовым. Форвард ранее уже выступал за бело-голубых.

Галимов играл за «Динамо» на протяжении двух сезонов (2015/2016 и 2016/2017), за это время он провёл 111 матчей, в которых отметился 18 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами. Всего на счету 34-летнего форварда 695 матчей в КХЛ и 228 (118+110) очков при показателе полезности «+11».

За бело-голубых Ансель Галимов будет играть под 42-м номером.

Текущий сезон нападающий начинал в омском «Авангарде», контракт с которым расторг по соглашению сторон 21 ноября.

Материалы по теме
В «Авангарде» прокомментировали расторжение контракта с Анселем Галимовым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android