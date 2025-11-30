Ансель Галимов подписал пробный контракт с московским «Динамо»

Московское «Динамо» официально объявило о подписании пробного контракта с нападающим Анселем Галимовым. Форвард ранее уже выступал за бело-голубых.

Галимов играл за «Динамо» на протяжении двух сезонов (2015/2016 и 2016/2017), за это время он провёл 111 матчей, в которых отметился 18 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами. Всего на счету 34-летнего форварда 695 матчей в КХЛ и 228 (118+110) очков при показателе полезности «+11».

За бело-голубых Ансель Галимов будет играть под 42-м номером.

Текущий сезон нападающий начинал в омском «Авангарде», контракт с которым расторг по соглашению сторон 21 ноября.