Нападающий СКА Лутфуллин рассказал о своих эмоциях после первого забитого гола в КХЛ

Нападающий СКА Лутфуллин рассказал о своих эмоциях после первого забитого гола в КХЛ
Нападающий СКА Игнат Лутфуллин поделился своими эмоциями после первой заброшенной шайбы в Континентальной хоккейной лиге.

– В Омске в матче с «Авангардом» вы забили дебютный гол в КХЛ, причём сразу же победный и единственный в матче. Уже «проставились» перед командой?
– Нет, пока ещё не удалось проставиться, но признаюсь, момент был эмоциональный. Запоминающийся гол выдался. В моменте я, конечно, не знал ещё, что это будет единственный гол в матче, естественно, порадовался, что смог помочь команде победить и открыть счёт своим шайбам в КХЛ. Тренеры поздравили, родственники, партнёры по команде.

– Запомнилась атмосфера на «Джи-Драйв-Арене» в Омске? Её справедливо называют одной из лучших в стране?
– Мы играли там в прошлом году ещё, был на матче полуфинала МХЛ. Было приятно забить на такой арене, отдельно приятно – забить Никите Серебрякову, вратарь высокого уровня. Один из лучших в КХЛ, — сказал Лутфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

