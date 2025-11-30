Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Сочи» Самсонов оформил первый за семь лет «сухарь» в КХЛ

Вратарь «Сочи» Самсонов оформил первый за семь лет «сухарь» в КХЛ
Комментарии

Вратарь «Сочи» Илья Самсонов провёл свой первый за семь лет «сухой» матч в Континентальной хоккейной лиге. Голкипер отразил все броски по воротам в игре с хабаровским «Амуром» (1:0). Также Илья установил личный рекорд по сейвам в матче «на ноль» (39).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Кагарлицкий (Эллис, Мокрушев) – 07:56 (5x5)    

Напомним, вратарь пополнил состав «Сочи» 1 ноября. Соглашение игрока с клубом рассчитано на два года.

28-летний голкипер в Национальной хоккейной лиге играл за «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вегас Голден Найтс». В КХЛ Илья выступал за «Металлург». На данный момент на его счету 93 матча с коэффициентом надёжности 2,26 и 92,6% отражённых бросков.

Материалы по теме
«В Америке нас с Кузнецовым в прессе хреначили, здесь — то же самое». Беседа с Самсоновым
Эксклюзив
«В Америке нас с Кузнецовым в прессе хреначили, здесь — то же самое». Беседа с Самсоновым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android