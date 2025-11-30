Вратарь «Сочи» Самсонов оформил первый за семь лет «сухарь» в КХЛ

Вратарь «Сочи» Илья Самсонов провёл свой первый за семь лет «сухой» матч в Континентальной хоккейной лиге. Голкипер отразил все броски по воротам в игре с хабаровским «Амуром» (1:0). Также Илья установил личный рекорд по сейвам в матче «на ноль» (39).

Напомним, вратарь пополнил состав «Сочи» 1 ноября. Соглашение игрока с клубом рассчитано на два года.

28-летний голкипер в Национальной хоккейной лиге играл за «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вегас Голден Найтс». В КХЛ Илья выступал за «Металлург». На данный момент на его счету 93 матча с коэффициентом надёжности 2,26 и 92,6% отражённых бросков.