Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов рассказал о состоянии Шипачёва

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов ответил на вопрос о состоянии здоровья нападающего команды Вадима Шипачёва. Форвард получил повреждение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (4:1).
— Что с Вадимом Шипачёвым?
— Уехал в больницу на обследование. Пока нет никакой информации.
— Можно ли предположить, сыграет ли в Хабаровске?
— Думаю, нет, — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Динамо».
Напомним, 38-летний форвард покинул лёд после столкновения у борта с нападающим дальневосточной команды Павлом Шэном в первом периоде и больше на площадку не выходил.
На счету Шипачёва 994 (311+683) очка. Нападающий уже является рекордсменом по количеству очков, набранных в лиге. Это достижение он установил в октябре 2024 года в матче с «Северсталью», обойдя Сергея Мозякина, который набрал 928 очков.
