Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов рассказал о состоянии Шипачёва

Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов рассказал о состоянии Шипачёва
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов ответил на вопрос о состоянии здоровья нападающего команды Вадима Шипачёва. Форвард получил повреждение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Лимож, Энас) – 22:13 (5x5)     0:2 Бориков (Липский, Стась) – 42:07 (5x4)     0:3 Бориков (Мороз, Улле) – 43:36 (5x4)     1:3 Старков – 52:41 (5x5)     1:4 Улле (Хэмилтон, Стась) – 57:55 (en)    

— Что с Вадимом Шипачёвым?
— Уехал в больницу на обследование. Пока нет никакой информации.

— Можно ли предположить, сыграет ли в Хабаровске?
— Думаю, нет, — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Динамо».

Напомним, 38-летний форвард покинул лёд после столкновения у борта с нападающим дальневосточной команды Павлом Шэном в первом периоде и больше на площадку не выходил.

На счету Шипачёва 994 (311+683) очка. Нападающий уже является рекордсменом по количеству очков, набранных в лиге. Это достижение он установил в октябре 2024 года в матче с «Северсталью», обойдя Сергея Мозякина, который набрал 928 очков.

Материалы по теме
Форвард минского «Динамо» Шипачёв получил повреждение в матче с «Адмиралом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android