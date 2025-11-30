Нападающий СКА Лутфуллин выразил готовность играть в ВХЛ в случае необходимости

Нападающий СКА Игнат Лутфуллин оценил уровень КХЛ в сравнении с ВХЛ и МХЛ и заявил, что в случае необходимости готов помочь команде системы во Всероссийской хоккейной лиге.

– Как оцените в целом уровень лиги в сравнении с ВХЛ и МХЛ? Уже полностью привыкли к реалиям хоккея КХЛ?

– Конечно, уровень очень высокий, нет времени подумать, быстро наказывают за любую ошибку, нельзя расслабляться ни на секунду. Играют взрослые, опытные игроки, нужно быть начеку всегда и цепляться за свои шансы.

– Готовы в случае необходимости для команд системы помочь командам в ВХЛ и МХЛ?

– В МХЛ я уже по возрасту в этом сезоне сыграть не смогу, а если нужно будет в ВХЛ поехать – не вопрос. Где мне говорят играть, там я и играю, стараюсь приносить пользу.

– То есть какого-то пренебрежения к «вышке» у вас нет?

– Разумеется нет, это такая же лига, тоже хорошая, там такие же взрослые игроки выступают, профессионалы, много талантливых ребят, опытных. Просто немножко организационные моменты налажены чуть хуже, в плане быта, перемещений, — сказал Лутфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.