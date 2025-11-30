Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов оценил победу над «Адмиралом»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал уверенную победу над «Адмиралом» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Хорошая игра была с нашей стороны. Вася [Демченко] здорово сыграл, оборона держалась, молодёжь в большинстве провела неплохой матч. Это предрешило исход», — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Динамо».

Минский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 31 матч, в которых набрал 45 очков, команда занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» с 28 очками после 29 встреч располагается на восьмой строчке в Восточной конференции.