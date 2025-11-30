Скидки
Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов оценил победу над «Адмиралом»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал уверенную победу над «Адмиралом» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

30 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Лимож, Энас) – 22:13 (5x5)     0:2 Бориков (Липский, Стась) – 42:07 (5x4)     0:3 Бориков (Мороз, Улле) – 43:36 (5x4)     1:3 Старков – 52:41 (5x5)     1:4 Улле (Хэмилтон, Стась) – 57:55 (en)    

«Хорошая игра была с нашей стороны. Вася [Демченко] здорово сыграл, оборона держалась, молодёжь в большинстве провела неплохой матч. Это предрешило исход», — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Динамо».

Минский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 31 матч, в которых набрал 45 очков, команда занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» с 28 очками после 29 встреч располагается на восьмой строчке в Восточной конференции.

