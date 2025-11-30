«Ак Барс» — «Шанхайские Драконы»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00

Сегодня, 30 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Казани состоится игра между между местным «Ак Барсом» и «Шанхайскими Драконами». Матч на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

Это вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первом матче сильнее оказались казанцы (3:2 Б).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» провёл 32 встречи, в которых набрал 42 очка, клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Шанхайские Драконы» с 33 очками после 30 матчей располагаются на седьмой строчке в Западной конференции.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.