Воспитанник «Салавата Юлаева» Лутфуллин высказался о матчах с «Ак Барсом»

Воспитанник «Салавата Юлаева» Игнат Лутфуллин, ныне выступающий за СКА, ответил, чувствует ли принципиальность матчей с «Ак Барсом».

– Были особые эмоции от матча в Казани? Всё-таки вы ранее жили в Башкортостане?
– Первый раз здесь играю, честно сказать, раньше никогда вроде бы и не был на «Татнефть-Арене», не играл. Приятная атмосфера, красивый город.

– До СКА вы были в системе «Салавата Юлаева», но родились на Дальнем Востоке. Как так вышло?
– Я родом из Владивостока. Переехал в Уфу, поиграл там, затем уже играл за команды системы СКА в Санкт-Петербурге.

– Будучи воспитанником школы «Салавата Юлаева», особую принципиальность матчей с «Ак Барсом» для себя чувствуете?
– Если бы я играл в Уфе, разумеется, для них такие матчи особая история. А так я всё-таки игрок СКА, поэтому как такового противостояния уже нет. Больше, наверное, наоборот, с Уфой есть нерв, хочется, когда приезжаешь на родину, показать себя, много друзей на матчи приходят, родственников, — сказал Лутфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

