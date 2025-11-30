Скидки
В «Шанхае» сообщили, что планируют провести вынесенные матчи КХЛ в Китае весной

Генеральный директор «Шанхайских Драконов» Сергей Белых рассказал о планах клуба провести вынесенные матчи в Китае весной.

«Чтобы переехать, нам нужно делать как можно более яркий результат. Без выхода в плей-офф ты не сделаешь что-то яркое. Сначала выход в плей-офф, а там уже будем удивлять. Мы планируем весной провести вынесенные матчи в Китае, это будет большой тест для нашего клуба. В первую очередь с точки зрения работы с аудиторией. Нам важно вплотную, напрямую поработать с китайской аудиторией, понять, какие там маркетинговые и прочие гипотезы продвижения работают, от этого будем отталкиваться, будем принимать решение. Факторов и направлений очень много», — приводит слова Белых Odds.

В нынешнем сезоне китайский клуб проводит домашние матчи на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

