Главная Хоккей Новости

Лутфуллин: папа татарин, но я жил в Уфе, раньше любил петь песни на татарском

Нападающий СКА Игнат Лутфуллин рассказал о своих корнях и уровне владения татарским языком.

– Ваши родители – башкиры? Как вы оказались во Владивостоке?
– У меня папа татарин, но жил я в Уфе. Мама русская, они с отцом познакомились во Владивостоке, затем вернулись на родину отца.

– Татарский язык знаете?
– Я раньше любил петь песни в школе на татарском, на башкирском. Давно не практиковал, сейчас уже подзабыл язык, что-то понять могу, а сказать – базовые слова.

– С Маратом Хайруллиным не пытались говорить на татарском? У него отличный родной язык.
– Он знает, Миша Воробьёв тоже отлично знает татарский. Вот они у нас главные татары в команде, знают, что я тоже татарин, хоть и на половину, некие свои приколы в команде на этот счёт были, — сказал Лутфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

