Хоккей

Игрок СКА Лутфуллин: «Салават Юлаев» всегда был топ-клубом, их история задевает

Воспитанник «Салавата Юлаева» Игнат Лутфуллин, ныне выступающий за СКА, назвал уфимскую команду топ-клубом и выразил надежду, что он сможет выйти из кризиса.

– Ощущаете себя в большей мере воспитанником «Салавата Юлаева» или СКА?
– Не могу сказать, честно, в системе СКА суммарно я уже пробыл больше лет, всё основное взросление прошёл в Петербурге, становление как хоккеиста. В Уфе я играл в более детский хоккей, но и это был важный этап моей карьеры, «Салават Юлаев» тоже многое мне дал.

– Получается, тёплые чувства остались к «Салавату Юлаеву»? К городу, команде?
– Конечно, когда я приезжал, прошёлся по местам, где я жил. Встретился с родными, было круто.

– Грустно, что у команды не самые лучшие времена? Наверняка читали новости о финансовых трудностях у клуба.
– Слышал, разумеется, эта история задевает, весь хоккейный мир следит, вся Россия. «Салават Юлаев» всегда был топ-клубом, у него большая история, история побед. Они всегда были в числе претендентов на Кубок Гагарина, всегда заходили в плей-офф, а сейчас непростые у них моменты. Но думаю, что они справятся. Хочется в идеале, чтобы у всех команд было всё в порядке с финансами, и лига была конкурентной, — сказал Лутфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

