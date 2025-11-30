Главный тренер «Адмирала» Тамбиев прокомментировал поражение от минского «Динамо»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о поражении от минского «Динамо» (1:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Ребята сражались, старались. Что говорить – игра спецбригад в мелочах, нюансах. Соперник получше выглядел сегодня, посильнее. Вот эти мелочи и нюансы разбирали, показывали. Где-то ребята выполняли, где-то не так получалось. Хороший соперник, что говорить. К ребятам нет претензий, что они могли, то и сделали. Тут надо признать, что соперник играл сегодня очень прилично.

– В концовке команда ещё смогла добавить функционально. Вы вообще готовностью команды в данном отрезке удовлетворены? Потому что в третьем периоде, особенно после забитой шайбы, побежала команда ещё быстрее.

– Ну, гол в любом случае придал импульс, дал толчок. Конечно, лавка зажила. Это так с любой командой бывает. Не хватило вот этого второго гола. Там были ещё пару моментов. Соперник много что не дал всё-таки, Демченко тоже почистил то, что надо было ему почистить. Не хочу принижать своих игроков, не хочу восхвалять соперника. Я больше смотрел своих игроков. Надо спокойно переспать, разобрать игру, посмотреть. Так я не могу тоже по горячим следам сказать точно.

– Начало третьего периода получилось немного скомканным. Обсуждали это с командой в раздевалке?

– Что касается раздевалки, это остаётся в команде. По поводу удаления Петухова у меня большие сомнения. Я вот сейчас посмотрел… Не хочу нарываться на штраф, но говорю ещё раз, у меня большой вопрос. И оно предрешило исход матча. Мы обязательно его отправим в лигу, пусть лига рассмотрит этот эпизод, — приводит слова Тамбиева пресс-служба «Адмирала».