Главный тренер «Адмирала» Тамбиев прокомментировал поражение от минского «Динамо»

Главный тренер «Адмирала» Тамбиев прокомментировал поражение от минского «Динамо»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о поражении от минского «Динамо» (1:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Лимож, Энас) – 22:13 (5x5)     0:2 Бориков (Липский, Стась) – 42:07 (5x4)     0:3 Бориков (Мороз, Улле) – 43:36 (5x4)     1:3 Старков – 52:41 (5x5)     1:4 Улле (Хэмилтон, Стась) – 57:55 (en)    

– Ребята сражались, старались. Что говорить – игра спецбригад в мелочах, нюансах. Соперник получше выглядел сегодня, посильнее. Вот эти мелочи и нюансы разбирали, показывали. Где-то ребята выполняли, где-то не так получалось. Хороший соперник, что говорить. К ребятам нет претензий, что они могли, то и сделали. Тут надо признать, что соперник играл сегодня очень прилично.

– В концовке команда ещё смогла добавить функционально. Вы вообще готовностью команды в данном отрезке удовлетворены? Потому что в третьем периоде, особенно после забитой шайбы, побежала команда ещё быстрее.
– Ну, гол в любом случае придал импульс, дал толчок. Конечно, лавка зажила. Это так с любой командой бывает. Не хватило вот этого второго гола. Там были ещё пару моментов. Соперник много что не дал всё-таки, Демченко тоже почистил то, что надо было ему почистить. Не хочу принижать своих игроков, не хочу восхвалять соперника. Я больше смотрел своих игроков. Надо спокойно переспать, разобрать игру, посмотреть. Так я не могу тоже по горячим следам сказать точно.

– Начало третьего периода получилось немного скомканным. Обсуждали это с командой в раздевалке?
– Что касается раздевалки, это остаётся в команде. По поводу удаления Петухова у меня большие сомнения. Я вот сейчас посмотрел… Не хочу нарываться на штраф, но говорю ещё раз, у меня большой вопрос. И оно предрешило исход матча. Мы обязательно его отправим в лигу, пусть лига рассмотрит этот эпизод, — приводит слова Тамбиева пресс-служба «Адмирала».

