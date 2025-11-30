Хоккеист СКА Лутфуллин пожелал удачи однофамильцу-фигуристу из группы Мишина

Нападающий СКА Игнат Лутфуллин пожелал удачи своему однофамильцу-фигуристу, серебряному призёру чемпионата России – 2025, ученику Алексея Мишина Глебу Лутфуллину.

– В Санкт-Петербурге тренируется ваш однофамилец – фигурист Глеб Лутфуллин, он ранее жил и тренировался в Казани. Не знакомы с ним?

– Нет, я лично его не знал. Но совпадение интересное. Он желал мне удачи, теперь и я желаю ему успехов. Привет Глебу от уфимца, побед и новых свершений! — сказал Лутфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В текущем сезоне 20-летний хоккеист провёл 10 матчей за СКА, в которых отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.