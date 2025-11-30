Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Сочи» Михайлов высказался о победе над «Амуром»

Главный тренер «Сочи» Михайлов высказался о победе над «Амуром»
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал победу над «Амуром» (1:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Кагарлицкий (Эллис, Мокрушев) – 07:56 (5x5)    

«Мы попросили ребят сразу взять шайбу под контроль, навязать свою игру. Во втором и третьем периодах соперники стали прибавлять, счёт их не устраивал. Но наши определённые коррективы по сравнению с прошлыми матчами дали результат», — приводит слова Михайлова официальный сайт КХЛ.

«Сочи» с 21 очком после 30 встреч располагается на 11-й строчке Западной конференции. «Амур» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 31 матч, в которых набрал 28 очков, клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Видео
Гол Кагарлицкого принёс «Сочи» минимальную победу над «Амуром» в Хабаровске
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android