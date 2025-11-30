Главный тренер «Сочи» Михайлов высказался о победе над «Амуром»
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал победу над «Амуром» (1:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Кагарлицкий (Эллис, Мокрушев) – 07:56 (5x5)
«Мы попросили ребят сразу взять шайбу под контроль, навязать свою игру. Во втором и третьем периодах соперники стали прибавлять, счёт их не устраивал. Но наши определённые коррективы по сравнению с прошлыми матчами дали результат», — приводит слова Михайлова официальный сайт КХЛ.
«Сочи» с 21 очком после 30 встреч располагается на 11-й строчке Западной конференции. «Амур» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 31 матч, в которых набрал 28 очков, клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
