Главный тренер «Сочи» Михайлов высказался о победе над «Амуром»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал победу над «Амуром» (1:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Мы попросили ребят сразу взять шайбу под контроль, навязать свою игру. Во втором и третьем периодах соперники стали прибавлять, счёт их не устраивал. Но наши определённые коррективы по сравнению с прошлыми матчами дали результат», — приводит слова Михайлова официальный сайт КХЛ.

«Сочи» с 21 очком после 30 встреч располагается на 11-й строчке Западной конференции. «Амур» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 31 матч, в которых набрал 28 очков, клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.