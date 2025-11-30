Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Айлендерс» — «Вашингтон»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 21:00 мск

«Айлендерс» — «Вашингтон»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 21:00 мск
Комментарии

Сегодня, 30 ноября, состоится очередной матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду примет «Вашингтон Кэпиталз». Встреча на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США) начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет третий матч между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первой игре победу одержали «столичные» со счётом 4:2, а во второй сильнее оказались «островитяне» (3:1).

На данный момент «Вашингтон» с 30 очками после 25 встреч располагается на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс» с 29 очками после 25 матчей занимает девятое место в таблице Востока.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Это крайне раздражает, сводит с ума». Судьи «убивают» «Вашингтон»?
Видео
«Это крайне раздражает, сводит с ума». Судьи «убивают» «Вашингтон»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android