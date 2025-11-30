«Айлендерс» — «Вашингтон»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 21:00 мск

Сегодня, 30 ноября, состоится очередной матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду примет «Вашингтон Кэпиталз». Встреча на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США) начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Это будет третий матч между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первой игре победу одержали «столичные» со счётом 4:2, а во второй сильнее оказались «островитяне» (3:1).

На данный момент «Вашингтон» с 30 очками после 25 встреч располагается на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс» с 29 очками после 25 матчей занимает девятое место в таблице Востока.