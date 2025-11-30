Скидки
Хоккей

И. о. главного тренера «Амура» Андриевский прокомментировал поражение от «Сочи»

И. о. главного тренера «Амура» Андриевский прокомментировал поражение от «Сочи»
Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский высказался о поражении от «Сочи» (0:1) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

30 ноября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Кагарлицкий (Эллис, Мокрушев) – 07:56 (5x5)    

«Мы плохо начали игру, вообще весь первый период плохо играли. В этом, наверное, кроется всё. Потом вроде переломили, владели инициативой. Заседе нужно немного добавить в скорости — тогда он будет чаще попадать в состав», — приводит слова Андриевского официальный сайт КХЛ.

«Амур» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 31 матч, в которых набрал 28 очков, клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 21 очком после 30 встреч располагается на 11-й строчке Западной конференции.

