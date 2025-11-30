Форвард «Адмирала» Старков: нам нужно избавляться от глупых удалений

Форвард «Адмирала» Степан Старков высказался о поражении от минского «Динамо» (1:4) и поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Сочи».
— К сожалению, не сработали в большинстве, плохо сыграли в спецбригадах. В целом даже не знаю, что сказать.
— Расскажи про свой гол. В КХЛ его назвали «Шоу Степана Старкова». Как всё получилось? Похоже, ты всё сделал единолично.
— Честно, не анализировал. Сработали инстинкты.
— Сегодня День матери. Твоя мама записала для клуба ролик и объявляла стартовый состав. Что чувствуешь? Что хочешь ей сказать?
— Всё было здорово. Я очень благодарен ей. Спасибо, мам, ты самая лучшая! Я тебя очень люблю.
— У «Адмирала» регулярно много игры в меньшинстве. Почему игроки так эмоционально действуют?
— Не знаю. Некоторые удаления получаются в самый неподходящий момент, просто глупые. Надо от этого избавляться. В раздевалке мы это обсуждаем, но пока не получается.
— В этом сезоне у команды нет стабильности в результатах — самая длинная победная серия всего три игры. Почему не хватает стабильности?
— Сложно сказать. Каждая игра складывается по-разному, но я с вами согласен — хотелось бы более длинных победных серий.
— Напоследок — о предстоящем матче с «Сочи». Они аутсайдеры, но сегодня обыграли «Амур». Какие ожидания? Будет ли легче, чем сегодня?
— Не знаю. Послезавтра посмотрим, но настраиваемся только на победу. Она нам нужна, — приводит слова Старкова «Сетевое издание СП».