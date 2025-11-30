Плющев высказался о недовольстве фанатов «Рейнджерс» игрой Артемия Панарина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о реакции фанатов «Нью-Йорк Рейнджерс» на игру российского нападающего Артемия Панарина. Недавно в соцсети болельщики «Рейнджерс» призвали Панарина вернуться в КХЛ.

«Вы знаете, я игру Панарина не видел в последнее время. Ну а болельщики что в Северной Америке, что в России любят победителей и не очень любят, когда игрок не всегда удовлетворяет их потребности. Эмоции зашкаливают, наверное, у каждого человека бывают взлёты, бывают застои. Не считаю, что у Панарина какие-то проблемы. В конце концов, среди этих болельщиков хватает русофобов, поэтому они могут говорить всё что угодно, но решать будущее будет Панарин с руководством «Рейнджерс», — цитирует Плющева Liveresult.

34-летний россиянин в нынешнем сезоне сыграл 27 матчей и набрал 26 (8+18) очков.