Хоккей

Нападающий «Миннесоты» Матс Цуккарелло набрал 700-е очко в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Матс Цуккарелло набрал 700-е очко в НХЛ
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло отметился результативной передачей в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б). Для 38-летнего форварда это очко стало 700-м в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Цуккарелло стал первым норвежским игроком, достигшим этой отметки.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Б
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Капризов (Цуккарелло, Юров) – 09:37     1:1 Маленстин (Кребс, Данн) – 12:42     2:1 Болди – 14:05     2:2 Доун (Так, Эстлунд) – 46:01     2:3 Эстлунд – 65:00    

Теперь на счету Цуккарулло 700 (218+482) очков в 915 матчах в регулярках НХЛ. Норвежский форвард в своей карьере в НХЛ выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Даллас Старз» и «Миннесоту».

В следующей встрече «Миннесота Уайлд» встретится в гостях с «Эдмонтон Ойлерз» 3 декабря. «Баффало Сэйбрз» сыграет дома с «Виннипег Джетс» 3 декабря.

Только шесть дуэтов забили в связке больше голов в НХЛ, чем Капризов и Цуккарелло
