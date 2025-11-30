Нападающий «Миннесоты» Матс Цуккарелло набрал 700-е очко в НХЛ

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло отметился результативной передачей в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б). Для 38-летнего форварда это очко стало 700-м в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Цуккарелло стал первым норвежским игроком, достигшим этой отметки.

Теперь на счету Цуккарулло 700 (218+482) очков в 915 матчах в регулярках НХЛ. Норвежский форвард в своей карьере в НХЛ выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Даллас Старз» и «Миннесоту».

В следующей встрече «Миннесота Уайлд» встретится в гостях с «Эдмонтон Ойлерз» 3 декабря. «Баффало Сэйбрз» сыграет дома с «Виннипег Джетс» 3 декабря.