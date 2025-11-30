«Крысы первыми бегут с тонущего корабля». Гомоляко — об уходе Бенуа Гру из «Трактора»

Бывший спортивный директор «Лады» Сергей Гомоляко высказался об уходе из «Трактора» главного тренера Бенуа Гру, который мотивировал своё решение моральной и физической усталостью.

«C одной стороны, Бенуа правильно поступил, если он действительно сам ушёл. С другой – не зря говорят, что первыми с тонущего корабля крысы бегут. Гру ещё летом говорил об уходе, и этот шаг ещё можно было бы понять. Дескать, ты выиграл медали и после этого уходишь. А тут он остался и позвал ещё одного тренера.

Проблема «Трактора» не в Гру. Команда сама по себе неплохо играет, но мы же видели, как показал себя Дриджер. Я много раз говорил, что вратарь в атакующей топ-команде должен не просто ловить шайбу от синей линии, а выручать, пластаться. Когда ты это делаешь, то и команда начинает по-другому играть. Если бы Мыльников не был травмирован, Дриджера бы раньше убрали», – цитирует Гомоляко Allhockey.ru.