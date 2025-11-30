Скидки
Никита Дыняк и Адам Кленденинг подрались в матче «Ак Барса» с «Шанхайскими Драконами»

Никита Дыняк и Адам Кленденинг подрались в матче «Ак Барса» с «Шанхайскими Драконами»
В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и «Шанхайскими Драконами». После первого периода счёт 1:0 в пользу казанцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Перерыв
1 : 0
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Кателевский (Дыняк, Фальковский) – 11:41 (5x5)    

В концовке первого периода кулачный бой провели нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк и защитник «Шанхайских Драконов» Адам Кленденинг. Оба хоккеиста сбросили перчатки в центре площадки, нанесли друг другу несколько ударов, после чего хоккеист казанского клуба завалил оппонента на лёд. Примечательно, что за эту драку оба хоккеиста получили по двойному малому штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

