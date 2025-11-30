Никита Дыняк и Адам Кленденинг подрались в матче «Ак Барса» с «Шанхайскими Драконами»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и «Шанхайскими Драконами». После первого периода счёт 1:0 в пользу казанцев.

В концовке первого периода кулачный бой провели нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк и защитник «Шанхайских Драконов» Адам Кленденинг. Оба хоккеиста сбросили перчатки в центре площадки, нанесли друг другу несколько ударов, после чего хоккеист казанского клуба завалил оппонента на лёд. Примечательно, что за эту драку оба хоккеиста получили по двойному малому штрафу.

