«Эти принципы — мой фундамент на всю жизнь». Роман Ротенберг поздравил с Днём матери

Главный тренер сборной «России 25», член совета директоров московского «Динамо» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг опубликовал поздравление с Днём матери.

«Сегодня в России отмечают День матери – тёплый и важный праздник для каждого из нас. Это день, когда хочется ещё раз сказать спасибо человеку, который всегда был рядом, поддерживал, учил и верил в нас безусловно.

От всей души благодарю свою маму – Ирину Михайловну. Всё самое доброе из моего детства связано с ней. Она научила меня быть сильным, держать удар и не сдаваться. Научила работать честно, идти вперёд, невзирая на трудности, и всегда оставаться человеком. Эти принципы – мой фундамент на всю жизнь. Поздравляю всех мам! Спасибо за вашу заботу, терпение и любовь», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.