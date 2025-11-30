Скидки
«Нерв должен быть». Гендиректор «Шанхая» оценил конкуренцию китайского клуба со СКА

Генеральный директор «Шанхайских Драконов» Сергей Белых ответил на вопрос о возможном конфликте с клубом СКА, который китайский клуб часто упоминает в шутливой форме в соцсети.

– Ваш клуб громко пошумел в медиа, задев несколько раз СКА. Это больше для медийного шума или и правда есть какой-то конфликт между клубами?
– Конечно, это медиа. Понятно, что мы и в спортивной части конкурируем, и в прочих сферах. Но это тот нерв, который должен быть, он привлекает болельщиков. Без этого нам точно не удастся конкурировать с футболом и прочими видами, да и с самим СКА. Мы как новый клуб должны заявлять о себе, поэтому стараемся обратить внимание таким образом. Никаких личных историй в этом нет, — приводит слова Белых Odds.

В «Шанхае» сообщили, что планируют провести вынесенные матчи КХЛ в Китае весной
