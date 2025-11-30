Форвард «Локомотива»: хотел бы с Роналду сыграть в футбол, хотя бы просто попасоваться

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин заявил, что хотел бы поиграть в футбол со звёздным форвардом «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Не видел, что Роналду был в Белом доме у Трампа. Видел гол через себя. Я бы хотел с Роналду сыграть в футбол. Хотя бы просто попасоваться. Мечта увидеться с ним. Великий человек», — цитирует Сурина Legalbet.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провёл 17 матчей за клуб и сборную во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал две результативные передачи. Португалец выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Наибольшую известность нападающему принесли выступления за «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». Роналду — пятикратный обладатель премии «Золотой мяч».