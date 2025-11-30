Скидки
Главная Хоккей Новости

Ак Барс — Шанхайские Драконы, результат матча 30 ноября 2025 года, счет 4:1, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» нанёс «Шанхайским Драконам» четвёртое поражение подряд
Аудио-версия:
Комментарии

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Кателевский (Дыняк, Фальковский) – 11:41 (5x5)     2:0 Бровкин (Лямкин, Дыняк) – 28:02 (5x5)     3:0 Сафонов (Галимов, Хмелевски) – 52:26 (5x5)     3:1 Джозефс (Кленденинг, Бурмистров) – 59:04 (5x5)     4:1 Дыняк – 59:54 (en)    

На 12-й минуте матча счёт открыл нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский. На 29-й минуте Артур Бровкин удвоил преимущество в счёте хозяев площадки. Третий гол «Ак Барса» забил Илья Сафонов. В первом периоде команды на двоих набрали 22 штрафные минуты, включая драку нападающего «Ак Барса» Никиты Дыняка с защитником «Шанхайских Драконов» Адамом Кленденингом. Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов упустил возможность оформить «сухой» матч, пропустив шайбу на последней минуте встречи от Троя Джозефса. Гол в пустые ворота в концовке матча забил Никита Дыняк.

«Ак Барс» во второй раз в сезоне обыграл «Шанхайских Драконов», которые потерпели четвёртое поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Никита Дыняк и Адам Кленденинг подрались в матче «Ак Барса» с «Шанхайскими Драконами»
