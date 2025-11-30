«Ак Барс» нанёс «Шанхайским Драконам» четвёртое поражение подряд

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

На 12-й минуте матча счёт открыл нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский. На 29-й минуте Артур Бровкин удвоил преимущество в счёте хозяев площадки. Третий гол «Ак Барса» забил Илья Сафонов. В первом периоде команды на двоих набрали 22 штрафные минуты, включая драку нападающего «Ак Барса» Никиты Дыняка с защитником «Шанхайских Драконов» Адамом Кленденингом. Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов упустил возможность оформить «сухой» матч, пропустив шайбу на последней минуте встречи от Троя Джозефса. Гол в пустые ворота в концовке матча забил Никита Дыняк.

«Ак Барс» во второй раз в сезоне обыграл «Шанхайских Драконов», которые потерпели четвёртое поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.