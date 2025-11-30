«Нефтехимик» ищет варианты обмена нападающего Владислава Барулина, сообщает хоккейное агентство Winners.

«После переговоров с ХК «Нефтехимик» принято совместное решение начать рассматривать возможные варианты обмена Владислава Барулина. Спортсмен сохраняет участие в тренировочном процессе команды и остаётся полностью включённым в рабочий ритм.

Мы ведём целенаправленную работу по выбору дальнейшего маршрута карьерного развития игрока, чтобы обеспечить ему наиболее подходящие условия для роста», — говорится в официальном телеграм-канале агентства Winners.

В текущем сезоне на счету Барулина 31 матч за «Нефтехимик» и 16 (7+9) очков.