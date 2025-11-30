Галлан — о поражении «Шанхая» от «Ак Барса»: для нас важно было сегодня побеждать
Поделиться
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (1:4) и подвёл итоги выездной серии китайского клуба, в котором команда проиграла все три встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Кателевский (Дыняк, Фальковский) – 11:41 (5x5) 2:0 Бровкин (Лямкин, Дыняк) – 28:02 (5x5) 3:0 Сафонов (Галимов, Хмелевски) – 52:26 (5x5) 3:1 Джозефс (Кленденинг, Бурмистров) – 59:04 (5x5) 4:1 Дыняк – 59:54 (en)
«Для нас этот выезд выдался действительно сложным, потому что предыдущие два матча мы сыграли с достаточно сильными командами, которые здорово против нас сыграли, и мы капитально проиграли в этих матчах. Конечно, для нас было важно сегодня победить, но соперник оказался сильнее. Впереди у нас домашняя серия, и нужно вернуться домой, найти ключ к победе», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 ноября 2025
-
20:25
-
20:23
-
20:16
-
20:12
-
19:50
-
19:22
-
19:05
-
18:40
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:10
-
16:45
-
16:20
-
15:52
-
15:24
-
15:20
-
15:03
-
15:02
-
14:55
-
14:44
-
14:35
-
14:22
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:28
-
13:15
-
13:08
-
12:58
-
12:50
-
12:46
-
12:30
-
12:24