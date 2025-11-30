Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Галлан — о поражении «Шанхая» от «Ак Барса»: для нас важно было сегодня побеждать

Галлан — о поражении «Шанхая» от «Ак Барса»: для нас важно было сегодня побеждать
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (1:4) и подвёл итоги выездной серии китайского клуба, в котором команда проиграла все три встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Кателевский (Дыняк, Фальковский) – 11:41 (5x5)     2:0 Бровкин (Лямкин, Дыняк) – 28:02 (5x5)     3:0 Сафонов (Галимов, Хмелевски) – 52:26 (5x5)     3:1 Джозефс (Кленденинг, Бурмистров) – 59:04 (5x5)     4:1 Дыняк – 59:54 (en)    

«Для нас этот выезд выдался действительно сложным, потому что предыдущие два матча мы сыграли с достаточно сильными командами, которые здорово против нас сыграли, и мы капитально проиграли в этих матчах. Конечно, для нас было важно сегодня победить, но соперник оказался сильнее. Впереди у нас домашняя серия, и нужно вернуться домой, найти ключ к победе», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» нанёс «Шанхайским Драконам» четвёртое поражение подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android