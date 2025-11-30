Галлан — о поражении «Шанхая» от «Ак Барса»: для нас важно было сегодня побеждать

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (1:4) и подвёл итоги выездной серии китайского клуба, в котором команда проиграла все три встречи.

«Для нас этот выезд выдался действительно сложным, потому что предыдущие два матча мы сыграли с достаточно сильными командами, которые здорово против нас сыграли, и мы капитально проиграли в этих матчах. Конечно, для нас было важно сегодня победить, но соперник оказался сильнее. Впереди у нас домашняя серия, и нужно вернуться домой, найти ключ к победе», – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.