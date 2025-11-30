Нападающий «Ак Барса» Дыняк рассказал об акции клуба с приглашением матерей хоккеистов

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался об акции клуба с приглашением матерей хоккеистов на матч с «Шанхайскими Драконами» (4:1).

«Хочу поблагодарить «Ак Барс» за то, что пригласили наших мам на игру. Это было сюрпризом для нас, они подняли наш боевой дух, и нам удалось победить в таком важном матче. Не задумывался о том, что мама на трибунах. Волнения не было, настраивались на игру как обычно. Когда увидели наших мам на арене – нас это подстегнуло.

Тимура поддержали, Биляшик всегда нас тащит. Вспомните, сколько выходов сегодня было, – он тащил. Где-то мы не до конца доработали, не помогли ему. Хет-трик Горди Хоу? Возможно, что такое было в МХЛ. В КХЛ точно не было», – передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.